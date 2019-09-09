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  • Son Güncelleme: 09.09.2019 15:08

Başkan Erdoğan'dan öğrencilere önemli tavsiyeler

Başkan Erdoğan, bugün başlayan 2019-20 eğitim-öğretim yılı nedeniyle Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşması sırasında gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Merakınız ne kadar büyükse bilginiz o kadar derin olacaktır. Soru sormaktan asla çekinmeyin." dedi.

Başkan İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde yaptığı konuşmada gençlere önemli tavsiyelerde de bulunan Erdoğan, "Soru sormaktan asla çekinmeyin. Öğretmenlerinize saygıyı hiçbir zaman elden bırakmayın." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının o bölümü
Unutmayın merak ilmin anahtarıdır. Merakınız ne kadar büyükse bilginiz o kadar derin olacaktır. Soru sormaktan asla çekinmeyin. Vicdan eleğinizden geçmeyen hiçbir şeye itibar etmeyin. Öğretmenlerinize saygıyı hiçbir zaman elden bırakmayın. Yaptığınız işi en güzel şekilde yapmaya çalışın. Her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. İnterneti en etkin şekilde kullanın ama bu teknolojinin sizi hayattan koparmasına müsaade etmeyin.
İyi bir doktor, mühendis olmanın yanısıra iyi bir insan olmayı hedefleyin. Sizler 15 Temmuz gecesindeki direnişi ile cesur bir milletin mensuplarısınız.

SINIFLARI TEK TEK GEZDİ
Başkan Erdoğan, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı sonrası Kadıköy Fen Lisesi'nde sınıfları gezdi.

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