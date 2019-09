AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Lisemiz Türkiye'nin her yerinden parlak öğrencilerin tercih ettikleri müstesna bir okuldur. Göğsümüzü kabartan fen lisemizi kutluyor, emek veren eğitimcilerimize teşekkür ediyorum.



Bölücü örgütün kalleşçe katlettiği Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yılmaz gibi görev başında şehadete uğrayan eğitimcilerimizi de rahmetle yad ediyorum.



Tüm öğretmenlerimize hizmetleri ve engin sabırları için teşekkürlerimi sunuyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

Bugün 716 okulumuzun da resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Toplamda 12 bin 640 dersliği ülkemize kazandırıyoruz.

Türkiye'nin son 17 yılı reform ve kalkınma odaklı bir anlayışla ülkemizin çehresinin değiştiği bir dönemdir.



Böyle gelmiş ama artık böyle gitmeyecek dedik ve her alanda kararlı adımlar attık. Eğitim öğretim konusunda tarihimizin en kapsamlı dönüşüm hamlesine imza atarak eğitimin altyapısını adeta yeni baştan inşa ettik. Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesi 114 milyar liraya yükseldi.

Kalabalık sınıfları ortadan kaldırdık. Ben 5 kişilik sınıfta okudum. Az önce bir kız evladımıza sordum, sınıfınızda kaç öğrenci var diye. 30 dedi.

Şimdi 20 kişilik sınıflarımızın olduğu okullarımız da var. Başarıya ulaşmaya mecburuz. Önceki dönemlerin baskıcı zihniyetlerinin etkisini silmek içinde çok çaba harcadık. 8 yıllık kesintisiz eğitim yerine 4+4+4 olmak üzere zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Ne öğrencilerimiz ne de velilerimiz ders kitabı peşinde koşmuyor artık. Bizler ders kitabı bulmak için kırtasiyeci dükkanına giderdik, bir hafta sonraya gün verirdi. Şimdi okullarımız açılırken sıraların üzerinde tüm kitapların görüldüğü bir dönemi yaşıyoruz.



İlkokula başlama yaşını 69 aya düşürdük. Ders müfredatını özgürlükçü, şeffaf bir anlayışla yeni baştan hazırladık.

Ortaokullarda seçmeli dersler havuzu oluşturduk.



Okullarımızın teknolojik altyapısını baştan aşağı yeniledik. Toplam 1.5 milyon tablet bilgisayarı liselerdeki öğrencilerimize dağıttık.

Son 17 yılda 632 bin yeni öğretmenin atamasını gerçekleştirdik.

2002'de ilköğretimde dersler başlarken her derslikte derslik başına 56 öğrenci düşüyordu.

Kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında önemli ilerlemeler kaydettik.

Eğitimde cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık, hukukta, idari düzende olduğu gibi eğitimde de batıyı kopyalamayı tercih ettik. Sonuçta kendi değerlerine bigane kalan, aslını inkar eden kayıp nesiller yetiştirdik. Eğitim sistemimiz daha çok ezbere dayalı, sınav odaklı dar bir bakış açısı... Düşünmeye, soru sormaya, sorgulamaya, sanat, spor, bilim, edebiyat gibi farklı alanlardaki yeteneklerini keşfetmeye önem verilmedi.

Eğitimde yaptığımız reformların gayelerinden biri de bu sakat anlayışı ortadan kaldırmaktır.

Asıl önemli işimiz bundan sonra başlıyor

Eğitimde kalite artışı gibi daha fazla zaman ve emek isteyen konulara ağırlık vermeliyiz.''

DEVAMI GELİYOR…