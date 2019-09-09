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  • Son Güncelleme: 09.09.2019 13:26

Son dakika: Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde | Son depremler

Son dakika haberi... Saat 12.56'da merkezüssü Van'ın Saray ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir meydana geldi. İşte son depremler...

Van'da korkutan deprem

Son dakika haberine göre Van ile sarsıldı. Saat 12.56'da merkezüssü Saray ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İŞTE SON DEPREMLER:

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