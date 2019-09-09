Son dakika haberine göre Van deprem ile sarsıldı. Saat 12.56'da merkezüssü Saray ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İŞTE SON DEPREMLER:
Son dakika: Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Son dakika haberi... Saat 12.56'da merkezüssü Van'ın Saray ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte son depremler...
Son dakika haberine göre Van deprem ile sarsıldı. Saat 12.56'da merkezüssü Saray ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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