Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Karabörk ve 2 çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil; Bor İlçesi TOKİ Kavşağında süt tankeri ile çarpıştı. Kazada Emniyet Müdürü Karabörk'ün ve iki çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerinde incelemeler devam ediyor.

KAMİL KARABÖRK KİMDİR?



1966 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında göreve başladı.

Değişik rütbelerde farklı illerde görev yaptıktan sonra, 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı. 07.01.2014 tarihli kararname ile Erzurum İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

25.10.2016 tarihli kararname ile Hatay İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

İl Emniyet Müdürümüz Sayın Kamil Karabörk evli ve iki kız babasıdır.