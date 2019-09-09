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  • Son Güncelleme: 09.09.2019 16:22

Son dakika: sanığı 'ye hapis cezası

"Ergenekon" davasına bakan eski hakim sanığı ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası
Son dakika haberi... Ergenekon Davası eski mahkeme başkanlarından , üyeliği suçundan yargılandığı davada, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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