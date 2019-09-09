Son dakika haberi... Ergenekon Davası eski mahkeme başkanlarından Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Son dakika: FETÖ sanığı Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası
"Ergenekon" davasına bakan eski hakim FETÖ sanığı Hasan Hüseyin Özese ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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