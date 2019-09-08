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  • Son Güncelleme: 08.09.2019 18:45

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan mesajı: Hiç kimse faaliyetlerimizi engelleyemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'nin 'deki faliyetlerinden rahatsız olanlara net mesaj verdi. KKTC'nin Yeni Erenköy bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, "Kim olursa olsun, hiç kimse bizim buradaki () faaliyetlerimizi engelleyemez. Paylaşmayı öğreneceksiniz." ifadelerini kullandı.

Hükümetten Doğu Akdeniz mesajı: Hiç kimse engelleyemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'nin 'deki faliyetlerinden rahatsız olanlara net mesaj verdi.

Çavuşoğlu, KKTC'nin Yeni Erenköy bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, "Kim olursa olsun, hiç kimse bizim buradaki () faaliyetlerimizi engelleyemez. Paylaşmayı öğreneceksiniz." dedi.

Çavuşoğlu, konusunda Crans-Montana'da kaldığımız yerden devam etmek mümkün değildir." diye konuştu.

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