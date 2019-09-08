Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin KKTC'deki faliyetlerinden rahatsız olanlara net mesaj verdi.

Çavuşoğlu, KKTC'nin Yeni Erenköy bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, "Kim olursa olsun, hiç kimse bizim buradaki (Doğu Akdeniz) faaliyetlerimizi engelleyemez. Paylaşmayı öğreneceksiniz." dedi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda Crans-Montana'da kaldığımız yerden devam etmek mümkün değildir." diye konuştu.