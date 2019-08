Başkan Erdoğan: Biz tehdit mehdit dinlemeyiz

İki sondaj, iki sismik araştırma gemisiyle Türkiye, Doğu Akdeniz 'de. Her şeyimizle oradayız...Batı tehditler sallıyor. Biz tehdit, mehdit dinlemeyiz. Haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Recep Tayyip Erdoğan , 31 Mart yerel seçimlerinin ardından teşekkür turuna'den başladı. İlk olarak Artvin Yusufeli'de vatandaşlarla buluşan Erdoğan, daha sonra 31 Mart seçimlerinde en fazla oy alan il olan memleketi Rize'de halkla kucaklaştı. Erdoğan, Yusufeli'nde şu ifadeleri kullandı:Yusufeli Barajı inşaatını helikopterle inceleme fırsatını buldum. Yurt dışından yurt içine kadar pek çok çevre Yusufeli Barajı'na engel olmak için her türlü çabayı göstermiştir. Çünkü bunların bu ülkede bir dikili ağacı yok. Barajda üretilecek enerjinin ülkemize katkısı yıldaolacak.Bu öyle Bay Kemal'in dediği gibi değil. Bunlar öyle hesap, kitap bilmez. İşte'de Amerika, Fransa, İngiltere, Katar varmış, ama tek ülke yokmuş. Hangi ülke, Türkiye yokmuş. Eline diline dursun. Ya sen orada bizim Yavuz'umuzu görmüyor musun? Sondaj gemilerin, sismik araştırma gemilerinin yanında bizim fırkateynlerimizi görmüyor musun? Uçaklarımızla, her şeyimizle oradayız. Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit, mehdit dinlemeyiz. Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız.Erdoğan , memleketi Güneysu'da çocuklara satranç takımı hediye etti.

Başkan Erdoğan, kayyum atamalarına ilişkin "Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Milletin verdiği vergileri teröristlere, Kandil'e gönderirseniz bizde hukuk içerisinde idari kararı verip sizi kapının önüne koyarız" dedi.