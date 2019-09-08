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  • Son Güncelleme: 08.09.2019 18:34

'den ortak devriye açıklaması

öncülüğündeki Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, Türk ve Amerikan askerlerinin icra ettiği ortak devriye görevine ilişkin, "Müttefiklerimiz, unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerdeki YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kaldırılmasına birinci elden tanıklık etmiştir." iddiasında bulundu.

ABD'den ortak devriye açıklaması

Caggins, ile 'nin icra ettiği ortak devriye göreviyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Amerikan ve Türk askerleri, 'nin kuzeydoğusundaki güvenlik mekanizması içinde ortak devriye görevi icra etmiştir. Müttefiklerimiz, unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerdeki YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kaldırılmasına birinci elden tanıklık etmiştir." ifadelerini kullandı.

/YPG unsurlarının "gönüllü olarak" bazı bölgeleri nasıl ve ne zaman terk ettiğine ilişkin detaya girmeyen Caggins, "Bugünkü devriye görevi, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine cevap verme amacımıza olan bağlılığımızı göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Caggins ayrıca, bu süreçte Koalisyon'un ve (PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu) SDG'nin "'ın tamamen ortadan kaldırılmasına odaklanmaya" devam edeceğini kaydetti.

MSB'DEN ORTAK DEVRİYE AÇIKLAMASI
, konuyla ilgili açıklamasında, Suriye'nin kuzeyinde tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla, havadan ve karadan ortak devriyelere gelecek günlerde de devam edileceğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5-7 Ağustos'ta ABD heyetiyle varılan mutabakat çerçevesinde, Güvenli Bölgenin tesisine, belirlenen takvim çerçevesinde planlandığı gibi devam edildiği belirtilmişti.


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