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  • Son Güncelleme: 28.08.2019 19:06

'de taviz yok! nöbette

Türkiye yapılan çeşitli algı oyunları ve manipulasyonlara rağmen 'deki kararlı duruşundan geri adım atmadı. Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları, yakın gözetim altında devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı, Doğu Akdeniz’de gece gündüz nöbetine devam ediyor.

ANKA, Doğu Akdeniz'de nöbette!
Türkiye yapılan çeşitli algı oyunları ve manipulasyonlara, ve Rum yönetiminin girişimleri sonrasında Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı almasına rağmen 'de geri adım atmadı.

Bölgede sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih, Yavuz sondaj gemileri ile sismi araştırma gemisinin yanına de katıldı.

Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunan gemilerimiz, yerli insansız hava araçları ile sürekli gözetim altında.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı, Doğu Akdeniz'de gece gündüz nöbetine devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ GÖZÜ
TUSAŞ tarafından yapılan paylaşımda, "'mız Mayıs 2019'dan itibaren doğalgaz arama çalışmaları yapan FATİH Sondaj Platformu'nu gece-gündüz izleyerek platformun Doğu Akdeniz'deki gözü olmaya devam ediyor!" denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN KARARLILIĞI DEFALARCA SÖYLEDİ
Başkan , Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarının devam edeceği konusundaki kararlılığı defalarca söyledi.

RUM DA YUNAN DA GERGİN
Yunanistan ve Rum yönetiminde büyük rahatsızlığa neden olan bu adımlar, Avrupa Birliği tarafından da endişeyle karşılanıyor.

KILIÇDAROĞLU: HERKES ORADA TÜRKİYE YOK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Doğu Akdeniz ile ilgili şu ifadeleri kullanarak tartışmalarda yerini aldı: "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğalgaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok?"

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