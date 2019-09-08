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  • Son Güncelleme: 08.09.2019 20:57

'da 'ya operasyon: 9 tutuklama

'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü /'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PKK'ya operasyon: 9 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı'nca 6 Eylül'de Patnos'ta, terör örgütü /'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, silahlar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan, aralarında 'nin Patnos ilçe teşkilatı eski başkanının da bulunduğu 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9'u ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

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