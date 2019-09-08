Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nca 6 Eylül'de Patnos'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, silahlar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan, aralarında HDP'nin Patnos ilçe teşkilatı eski başkanının da bulunduğu 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9'u ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
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