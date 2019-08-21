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  • 21.08.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 16:21

Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına terör operasyonu: 12 gözaltı kararı

'da, polis ekiplerince  KHK ile görevden uzaklaştırılan 3 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Terör örgütü / operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevleri sırasında, / adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.



9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

Aktif olarak çalışan 9, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan 3 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.


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