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  • Son Güncelleme: 08.09.2019 21:27

Başkan Erdoğan 'da Melih Tüfenkci ile Seray Kayan'ın düğününe katıldı

Başkan , 'nin oğlu Melih ile Seray Kayan'ın düğününe katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Başkan Erdoğan yaptı.

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan , 'nin oğlu Melih ile Seray Kayan'ın düğününe katıldı.

Şeker Fabrikası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen düğünde, genç çiftin nikahlarını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken yaptı.


Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

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