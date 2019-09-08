Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin oğlu Melih ile Seray Kayan'ın düğününe katıldı.
Malatya Şeker Fabrikası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen düğünde, genç çiftin nikahlarını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıydı.
Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken yaptı.
Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.
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