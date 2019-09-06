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  • Son Güncelleme: 06.09.2019 22:41

'da /'ya terör operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

'ın Çatak ilçesinde terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van'da terör operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

'ın Çatak ilçesinde terör örgütü /'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın milis işbirlikçilerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İlçe merkezindeki üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonda çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.

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