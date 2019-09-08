Fırat'ın doğusuna ilk adım
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesi yapıldı.
08.09.2019 14:40
- Son Güncelleme: 08.09.2019 14:40
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusunda Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek diğer tarafta bekleyen ABD askeri konvoyuyla buluştu.
TSK ve ABD unsurları, sınırdan Telabyad kırsalında güneye doğru hareket etti. Devriye faaliyetine helikopterle hava desteği de verilmeye başlandı. Sınır hattındaki hava ve kara hareketliliği sürdü.
Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca ilk ortak kara devriyesine başlandığı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: