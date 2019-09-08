Başkan Erdoğan'dan Dünya Fizyoterapistler Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.
Twitter hesabından yayımladığı mesajında Erdoğan şunları kaydetti:
"Sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde çalışan tüm fizyoterapistlerin 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik ediyorum. Fizyoterapistlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın her konuda şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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