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  • Son Güncelleme: 08.09.2019 19:44

Başkan Erdoğan'dan Dünya Fizyoterapistler Günü mesajı

Başkan , dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Fizyoterapistlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın her konuda şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan fizyoterapistlere kutlama mesajı

Başkan , dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.

Twitter hesabından yayımladığı mesajında Erdoğan şunları kaydetti:

"Sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde çalışan tüm fizyoterapistlerin 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik ediyorum. Fizyoterapistlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın her konuda şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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