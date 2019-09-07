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  • 07.09.2019 17:23
  • Son Güncelleme: 07.09.2019 17:23

’ten Özdil’e göndermeli Kaftancıoğlu ayarı!

Yazar paylaşımları nedeniyle hapis cezasına çarptırılan 'li 'na destek veren Sözcü yazarı 'e sert çıktı. Genç, kaleme aldığı köşe yazısında 'da tarafından çocukları kaçırılan acılı annelerin nöbetini hatırlatarak, "Diyarbakır önünde “PKK oğlumu geri ver” eylemine her gün bir yeni acılı anne katılırken, son aldığımız habere göre: Yılmaz Özdil’in annesi de Diyarbakır HDP binası önünde eyleme başladı." ifadelerini kullandı. Genç daha önce de 'den Canan Kaftancıoğlu'na destek verdiği gerekçesiyle ayrılmıştı.

Nihat Genç’ten Özdil’e PKK göndermeli Kaftancıoğlu ayarı!

Gazeteci yazar , bugünkü yazısında hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 5 ayrı suçtan yargılanan ve 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası alan 'li 'na destek veren Sözcü yazarı 'e göndermede bulundu.

Genç, 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya tepki gösteren ve Kemalizm üzerinden prim yapmaya çalışan Özdil için binası önünde bekleyen acılı anneleri hatırlatarak, "Diyarbakır HDP önünde "PKK oğlumu geri ver" eylemine her gün bir yeni acılı anne katılırken, son aldığımız habere göre: Yılmaz Özdil'in annesi de Diyarbakır HDP binası önünde eyleme başladı." diye yazdı.

İşte Nihat Genç'in o yazısından ilgili kısım:

Yılmaz Özdil'in başına bir şey mi geldi?

HDP ve 'lılara verdiği açık destekle daha dünün Kemalist Yılmaz Özdil'i şaşırtmaya devam ediyor. Bugün de, Kaftancıoğlu'na destek tweet'i atınca ailesi, yakınları, okuyucuları iyiden iyiye şüpheye düştü korkuya kapıldı.

Yılmaz Özdil Kandil'e mi kaçırıldı diye!

Diyarbakır HDP önünde "PKK oğlumu geri ver" eylemine her gün bir yeni acılı anne katılırken, son aldığımız habere göre:

Yılmaz Özdil'in annesi de Diyarbakır HDP binası önünde eyleme başladı.

Yılmaz Özdil'in annesi feryat figan gazetecilere "Oğlum Sözcü Gazetesi'nde çalışıyordu, Mustafa Kemal kitapları yazıyordu, para durumu da iyiydi, Allah oğluma verdikçe veriyordu, sonra oğlumdan haber alamadık, PKK'lılar oğlumu geri versin" dedi.

ODA TV'DEN CANAN KAFTANCIOĞLU YÜZÜNDEN AYRILMIŞTI
Yazar Nihat Genç, köşe yazıları yazdığı 'den "Canan Kaftancıoğlu'nu öven insanların bulunduğu bir yerde bulunmam mümkün değildir." Diyerek ayrılmıştı.

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