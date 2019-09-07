Nihat Genç’ten Özdil’e PKK göndermeli Kaftancıoğlu ayarı!

Gazeteci yazar Nihat Genç, bugünkü yazısında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 5 ayrı suçtan yargılanan ve 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası alan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na destek veren Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e göndermede bulundu.

Genç, 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya tepki gösteren ve Kemalizm üzerinden prim yapmaya çalışan Özdil için Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen acılı anneleri hatırlatarak, "Diyarbakır HDP önünde "PKK oğlumu geri ver" eylemine her gün bir yeni acılı anne katılırken, son aldığımız habere göre: Yılmaz Özdil'in annesi de Diyarbakır HDP binası önünde eyleme başladı." diye yazdı.

İşte Nihat Genç'in o yazısından ilgili kısım:

Yılmaz Özdil'in başına bir şey mi geldi?

HDP ve PKK'lılara verdiği açık destekle daha dünün Kemalist Yılmaz Özdil'i şaşırtmaya devam ediyor. Bugün de, Kaftancıoğlu'na destek tweet'i atınca ailesi, yakınları, okuyucuları iyiden iyiye şüpheye düştü korkuya kapıldı.

Yılmaz Özdil Kandil'e mi kaçırıldı diye!

Diyarbakır HDP önünde "PKK oğlumu geri ver" eylemine her gün bir yeni acılı anne katılırken, son aldığımız habere göre:

Yılmaz Özdil'in annesi de Diyarbakır HDP binası önünde eyleme başladı.

Yılmaz Özdil'in annesi feryat figan gazetecilere "Oğlum Sözcü Gazetesi'nde çalışıyordu, Mustafa Kemal kitapları yazıyordu, para durumu da iyiydi, Allah oğluma verdikçe veriyordu, sonra oğlumdan haber alamadık, PKK'lılar oğlumu geri versin" dedi.

ODA TV'DEN CANAN KAFTANCIOĞLU YÜZÜNDEN AYRILMIŞTI

Yazar Nihat Genç, köşe yazıları yazdığı ODA TV'den "Canan Kaftancıoğlu'nu öven insanların bulunduğu bir yerde bulunmam mümkün değildir." Diyerek ayrılmıştı.