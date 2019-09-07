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  • Son Güncelleme: 07.09.2019 18:43

Son dakika: Genelkurmay Başkanı Güler, 'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Son dakika haberine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler telefonda görüştüğü 'li mevkidaşı Dunford'a güvenli bölgenin zaman kaybetmeden oluşturulması gerektiğini iletti.

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler telefonda görüştüğü 'li mevkidaşı Dunford'a güvenli bölgenin zaman kaybetmeden oluşturulması gerektiğini iletti.

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