Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı Dunford'a güvenli bölgenin zaman kaybetmeden oluşturulması gerektiğini iletti.
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı Dunford'a güvenli bölgenin zaman kaybetmeden oluşturulması gerektiğini iletti.
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