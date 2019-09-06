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  • Son Güncelleme: 06.09.2019 09:35

Başkan Erdoğan imzaladı! devredildi

ile 'nın tüm hizmetleri 'na devredildi. Devir kararı imzasıyla 'de yayımlandı.

Başkan Erdoğan imzaladı! Topkapı Sarayı devredildi

Buna göre, 'nın yönetim, restorasyon, tanıtım gibi hizmetleri başta olmak üzere tüm hizmetleri ile 'na devredildi.

Topkapı Sarayı'na bağlı tüm hizmetlerde kullanılan her türlü taşınır ile her türlü kayıt ve dokümanlar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredilmiş oldu.

Karaname ile Topkapı Sarayı'na ilişkin hizmetlerden doğan her türlü borç ve alacaklar da yine Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yetkisinde olacak.

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