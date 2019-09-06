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  • 06.09.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 09:17

sınırına askeri sevkiyat

'daki 20’nci Zırhlı ’ndan gece saatlerinde sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. kurulması ile gündeme gelen Fırat’ın doğusunda terör örgütü / kontrolündeki Suriye kentlerine komşu sınır ilçelerine sevk edilen zırhlı araçların buradaki karakol ve üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.

Tanklar bir bir sınıra ilerledi
Gece saatlerinde polis eskortu eşliğinde 'ndan çıkan zırhlı araçlar, sınırındaki Akçakale ilçesine doğru hareket etti. Kent merkezinden geçen zırhlı araçlar, güzergah üzerinde önlem alan polislerin nezaretinde Akçakale yönüne ilerledi. kurulması ile gündeme gelen Fırat'ın doğusunda terör örgütü / kontrolündeki Suriye kentlerine komşu sınır ilçelerine sevk edilen zırhlı araçların buradaki karakol ve üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.

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