Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Sakarya, Giresun, Artvin çevreleri ile Kocaeli, İzmir ve Aydın'ın doğu, Manisa'nın güney kesimleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin doğu ilçelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın doğu, Manisa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, bölge genelinin (Kahramanmaraş hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 28°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Samsun, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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