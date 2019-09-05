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  • Son Güncelleme: 05.09.2019 08:09

a esip gürleyen Abdullah Gül, , ve terör mağduru annelere sessiz kaldı

’li Diyarbakır, ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının terör örgütü ile iltisakları sebebiyle görevden alınmasına tepki gösterenleren isimler, HDP'lilerin doğudaki gençleri kaçırıp Kandil'e yollamasına sessiz kaldı. Kandil'e kolutk değneği olan isimler, Kandil'in mağdur ettiği anneleri görmezden geldi.

Kayyuma esip gürleyenler terör mağduru annelere sessiz kaldı
Hacire Akar'ın dağa götürülen oğlunu binası önünde oturma eylemi başlatarak örgütün elinden alması, diğer anneleri umutlandırdı. Oğlu elinden alınan üç anne daha HDP'nin kapısına dikildi. Yüreği yanık annelere destek yağdı. Ancak terörün kuklası hâline gelen HDP'li belediyeler için ortalığı yıkanlar, annelerin onurlu direnişine kayıtsız kaldı. Onlardan biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı atamalarından sonra "Umarım bu yanlıştan dönerler. Tekrar seçilen belediye başkanları görevlerine dönerler. Herkes haddini bilecek" diye tepki gösterdi.



ANNELERİN TERÖRE VURDUĞU DARBEYE SES ÇIKMADI
İmamoğlu ardından Diyarbakır'ı ve HDP'lileri ziyaret etti, ancak HDP'nin evladını dağa kaçırdığı anneyi görmezden geldi. Kayyum kararından sonra "Milletin iradesine darbe indirildi" diye tepki gösteren Genel Başkanı ise terör yandaşlarının annelere vurduğu darbeye ses çıkarmadı.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan , Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile HDP'yi ziyaret eden DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları da annelere destek vermeyenler arasında yer aldı.

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