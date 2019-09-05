Van'ın Çatak ilçesinde ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, PKK'da örgüt içi işkence ve infazların başladığını, infaz edilmekten korkan teröristlerin de kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu dile getirdi.
Van'ın Çatak ilçesinde ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, PKK'da örgüt içi işkence ve infazların başladığını, infaz edilmekten korkan teröristlerin de kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu dile getirdi.
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