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  • Son Güncelleme: 05.09.2019 11:47

İşte 'nın karanlık yüzü! "18 yaşından küçük çocukları ya alıştırıyorlar"

'ın Çatak ilçesinde hain terör örgütü 'dan kaçarak teslim olan bir terörist, kan donduran itiraflarda bulundu. PKK'lı terörist, örgütün küçük yaştaki çocukları kandırarak dağa çıkardığını ve ya alıştırdığını söyledi. Teröristin bu itirafları ise 'da kaçırılan çocukları akıllara getirdi.

Van'ın Çatak ilçesinde ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, PKK'da örgüt içi işkence ve infazların başladığını, infaz edilmekten korkan teröristlerin de kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu dile getirdi.

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