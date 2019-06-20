CHP'nin musluklarından su dahi akıtamadığı İstanbul'u hizmet belediyeciliğiyle buluşturan AK Parti'ye "israf" çamuru atarak seçim kampanyasını yürüten CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun son 5 yıllık dönemde Beylikdüzü'nü her alanda israf batağına sapladığı ortaya çıktı. 25 yıllık dönemde İstanbul'a çağ atlatan hizmetler sunan Refah/AK Parti belediyeciliğini israf düzeni kurmakla itham eden İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'nü borca boğmuş.

ARAÇ KİRASINA 133 MİLYON

Yeni Akit'in haberine göre CHP'nin adayının vaat ettiği hiçbir esas icraatı hayata geçiremediği Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kamu malını çarçur ederek borcu 5 katına çıkardığı ve dudak uçuklatan masraflar oluşturduğu belirlendi. Belediyenin 2016 yılı faaliyet raporuna yansıyan israf tablosuna göre; İBB'ye attığı bütün araç iftirası elinde patlayan İmamoğlu, küçük bir ilçe belediyesinde 5 yıllık görev süresinde araç kiralamaya 133 milyon TL ödedi.

ŞAKŞAKÇI ŞARKICIYA 4 MİLYON

Proje Ekrem, belediye kasasından konserler için 4 milyon 176 bin 227 TL harcadı. Sadece bir konser için 144 bin TL ödendi. Paraya boğduğu sözde sanatçıların, İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganına destek kuyruğuna girmesi manidar karşılandı. 15 adet fikir üretme projesi için ödenen para ise tam 2 milyon 591 bin 480 TL. İmamoğlu'nun bilişim vurgunu da dudak uçuklatıyor. Proje Ekrem, 25 yazılım güncellemesi için belediye kasasından tam 1 milyon 956 bin 966 TL çıkarttı. 342 memur, 121 işçinin çalıştığı CHP'li belediyede 710 masaüstü, 47 dizüstü olmak üzere 757 tane bilgisayar bulunuyor. Belediyede 463 personele ortalama 2 bilgisayar düşüyor.

DİLENCİ YAKALAMAYA 704 BİN

İsraf düzenini gözler önüne seren faaliyet raporunda, İmamoğlu'nun tanıtım materyalinin basımı için 3 milyon 154 bin 368 TL para ödemesi yapıldığı yazıyor. İsraf batağındaki Beylikdüzü'nde zabıtanın esnaf denetimi için 2 milyon 641 bin 508 TL, dilenci yakalamak için her yıl 704 bin TL, 7 tane sabit telefon için 128 bin 269 TL tutarında meblağın belediye kasasından çıktığı kaydedildi.

490 MİLYON BORÇ BATAĞI

Temizlik giderlerinde de büyük vurgun gerçekleştiren CHP'li Ekrem İmamoğlu, sadece belediyenin hizmet binalarının iç temizliği için 9 milyon 140 milyon 735 bin TL ödeme yaptırdı. Belediyenin çağrı merkezinin masrafı ise 2 milyon 113 bin 499 TL olarak kayıtlara geçti. Beylikdüzü'nün borcu ise 490 milyon TL'yi aştı. İsraf belediyeciliğini Beylikdüzü'ne sokan ancak AK Parti'yi israfçılıkla itham eden CHP'li İmamoğlu'nun İBB adaylığı için yaptığı seyahatleri de Koç grubuna ait özel jetle yapıyor.

FETÖ VE KOÇ'U İHYA ETTİ

İsrafçı İmamoğlu, Koç'un şirketi Setair'e ait TC-RMK kuyruk tescilli 337.6 milyon TL değerindeki Falcon 8X tipi jetle hem Karadeniz turuna hem de Göcek'te tatile gitmişti. Beylikdüzü'ne vaat ettiği "10 mahalleye 10 kreş", "Kavaklı Sahil Projesi", "3 Meydan 3 Köy Projesi", "Cumhuriyet Caddesi Projesi", "Kavaklı ve Gürpınar Statları Rehabilitasyonu", "Cemevi inşası" vaatlerinin hiçbirisini yerine getirmeyen CHP'li İmamoğlu, belediyeyi israf batağına sürüklerken ihaleleri de FETÖ'ye bağladı. FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın şirketleriyle yakın ilişki kuran belediyenin 17-25 Aralık operasyonlarının ardından FETÖ'ye sayısız ihale verdiği tespit edildi.

'ALO ELİF'TEN MANİDAR DESTEK

TBMM'ye 1,2 milyon liralık telefon faturası çıkaran CHP'li Elif Doğan Türkmen'in "israf yoldaşı" İmamoğlu'nun seçim kampanyasında en büyük destekçisi olması da manidar bulundu.