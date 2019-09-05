"İndirim yapacağım" diyerek koltuğa oturan Ekrem İmamoğlu, verdiği sözleri bir kenara attı. Dün de Hamidiye suyuna zam yaptı.
Küçük şişe suyun fiyatını 1.5 liraya çıkardı. BELTUR'un fiyatlarını da yüzde 20 artırdı. "Zam yok" diyerek milleti kandırmaya çalıştı.
SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER
Her şey çooook zamlı olacak.....!
EkZAM İmamoğlu...
Kucaklamaya devam.
Finansal düzenleme böyle bir şey...
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