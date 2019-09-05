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'li 'nden yağmuru!

'li Büyükşehir Belediyesi, 'da furyası başlattı. Dolmuş, taksi, minibüs ve İSPARK'tan sonra su ve kafeterya ücretlerini de artırdı.Küçük şişe suyun fiyatını 1.5 liraya çıkardı.


"İndirim yapacağım" diyerek koltuğa oturan , verdiği sözleri bir kenara attı. Dün de Hamidiye suyuna yaptı.
Küçük şişe suyun fiyatını 1.5 liraya çıkardı. BELTUR'un fiyatlarını da yüzde 20 artırdı. "Zam yok" diyerek milleti kandırmaya çalıştı.




SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER
Her şey çooook zamlı olacak.....!
EkZAM İmamoğlu...
Kucaklamaya devam.
Finansal düzenleme böyle bir şey...

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