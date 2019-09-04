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  • Son Güncelleme: 04.09.2019 22:14

Son dakika: etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ve 'in ortak operasyonuyla, etkisiz hale getirildi.

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ve 'in ortak operasyonuyla, etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ile MİT tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan örgütün sözde "Erzurum Eyaleti Kızılağaç Gücü" sorumlusu "Agit Çektar" kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirildi.

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