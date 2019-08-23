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  • 23.08.2019 11:27
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 11:43

Son dakika: 'de öldürülen terörist deki "Hebat" kod adlı çıktı

Son dakika... 'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin TL ödülle 'de yer alan "Hebat" kod adlı olduğu belirlendi.

Mardin'de öldürülen terörist gri listeden çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; 22 Ağustos 2019 tarihinde, Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle 'de yer alan "Hebat" kod adlı olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, sabotaj eğitimi aldığı ve bölgede saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlendi.

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