İçişleri Bakanlığınca, terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan Şiyar-Rüstem kod adlı Deniz Tali'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ayrıntılar gelecek!
Son dakika: Gri listedeki terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığınca, terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan Şiyar-Rüstem kod adlı Deniz Tali'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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