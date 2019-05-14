Siirt'in Baykan ilçe kırsalında 30 Nisan'da terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin mavi kategoride arandığı belirlendi.

1 MİLYON 500 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Siirt-Baykan ilçe kırsalında 30 Nisan 2019 Tarihinde Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle Mavi Kategori'de aranan sözde garzan eyaleti doğu cephe sorumlusu Helin Gabar kod adlı Akide Öztekin olduğu tespit edildi.