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  • Son Güncelleme: 14.05.2019 19:43

'te Mavi listede aranan 'lı öldürüldü

'te terör örgütü 'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 6 ten birinin mavi kategoride arandığı belirlendi. 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan teröristin sözde garzan eyaleti doğu cephe sorumlusu kod adlı Akide Öztekin olduğu tespit edildi.

Mavi listedeki terörist öldürüldü

'in Baykan ilçe kırsalında 30 Nisan'da terör örgütü 'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 ten birinin mavi kategoride arandığı belirlendi.

1 MİLYON 500 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Siirt-Baykan ilçe kırsalında 30 Nisan 2019 Tarihinde Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle Mavi Kategori'de aranan sözde garzan eyaleti doğu cephe sorumlusu kod adlı Akide Öztekin olduğu tespit edildi.

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