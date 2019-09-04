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  • Son Güncelleme: 04.09.2019 17:59

çocuklarını kaçırmıştı! Eylem yapan ailelere 'tan tam destek!

Diyarbakır'da hain terör örgütü 'nın kaçırdığı çocuklarını geri isteyen ailelerin binası önündeki eylemine Türkiye Kardeşlik Birliği'nden destek geldi.

Diyarbakır Aile ve Kadın komisyonu başkanı Gülizar Akman ve beraberindeki heyet, Diyarbakır İl binası önünde oturma eylemi yapan Annelere destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Akman; "Biri 10 yaşında diğeri 16 ve 18 yaşlarındaki evlatlarını HDP'den geri almak isteyen annelerimize destek amaçlı ziyaret ettik. TÜRKAB Diyarbakır Aile ve Kadın Komisyonu yönetiminiz olarak annelerimizin acılarını paylaştığımızı ve sonuna kadar yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz" dedi.

Evlatlarına kavuşma hasretinde plan aileler "Bunlar bizim evlatlarımızı geri getirene kadar burada oturmaya devam edeceğiz" dediler.

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