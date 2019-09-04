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  • 04.09.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 15:37

tipi demokrasi! Netanyahu bir bakanlığa daha kendisini atadı

Binyamin Netanyahu, geçen ay istifa eden Refah ve Bakanı Haim Katz'ın yerine kendisini atayarak dördüncü bakanlığın da kontrolünü eline aldı.

Netanyahu bir bakanlığa daha kendisini atadı

Hükümetten, Meclisine gönderilen resmi yazıda, 16 Ağustos'ta hakkındaki yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddialarının ardından Katz'ın istifasıyla boşalan Refah ve Bakanlığına Netanyahu'nun kendisini atadığı belirtildi.

Başbakan Netanyahu, Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına kendisini atayarak kabinede dördüncü koltuğun da kontrolünü eline aldı.

Bu atama öncesinde Netanyahu, Başbakanlık görevinin yanı sıra Savunma, Sağlık ve Diaspora olmak üzere üç bakanlık koltuğunu elinde bulunduruyordu.

Netanyahu hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik politikasına tepki olarak Avigdor Liberman geçen yıl kasım ayında Savunma Bakanlığından istifa etmiş, İsrail bu göreve de kendisini atamıştı.

İsrail'de bir Bakan veya Başbakan'ın birden çok bakanlık koltuğunu elinde tutmasının önünde yasal engel bulunmuyor.

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