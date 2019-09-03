Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden bir anne daha HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar'ın, "HDP'liler yavrumu dağa kaçırdılar" diyerek il başkanlığı binasının önünde oturma eylemi yapmasının ardından oğlu Mehmet Akar güvenlik güçlerince yakalanmıştı.



