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  • Son Güncelleme: 03.09.2019 10:57

oğlunu dağa kaçırdı! 'nin kapısına dayandı

'ın tarafından kandırılıp kaçırılan oğluna kavuşmasının ardından bu kez 'da bir aile, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek, Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

PKK oğlunu kaçırdı! HDP'nin kapısına dayandı

'da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden bir anne daha İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Diyarbakır'da yaşayan 'ın, "HDP'liler yavrumu dağa kaçırdılar" diyerek il başkanlığı binasının önünde oturma eylemi yapmasının ardından oğlu Mehmet Akar güvenlik güçlerince yakalanmıştı.


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