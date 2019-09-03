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Son dakika: Karaburun'da korkutan deprem! 3 Eylül AFAD

'de son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamada, İzmir'in Karaburun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 6.08 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. İşte 3 Eylül AFAD ...

İzmir Karaburun'da korkutan deprem!

'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan yapılan açıklamada, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 9.43'te yerin 6.08 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Daire Başkanlığı tarafından depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER (3 EYLÜL 2019)

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