İzmir'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan yapılan açıklamada, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 9.43'te yerin 6.08 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Daire Başkanlığı tarafından depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı.

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