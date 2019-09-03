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  • Son Güncelleme: 03.09.2019 18:55

Başkan Erdoğan'dan A 'na destek mesajı: arkanızda!

Başkan Erdoğan, 'de düzenlenen 2019 Dünya Şampiyonası'nda 'ye uzatmalarda 93-92'lik skorla mağlup olan A 'na destek mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. arkanızda! " ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a destek mesajı!

Başkan , 'de düzenlenen 2019 Dünya Şampiyonası'nda 'ye uzatmalarda 93-92'lik skorla mağlup olan A 'na destek mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar"

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