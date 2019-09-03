Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ABD'ye uzatmalarda 93-92'lik skorla mağlup olan A Milli Basketbol Takımı'na destek mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar"