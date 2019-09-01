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  • 01.09.2019 21:06
  • Son Güncelleme: 01.09.2019 21:06

Yardımcısı Fuat Oktay Pence ile görüştü

'nın başlangıcının 80. yıl dönümünü anma törenine katılan Yardımcısı Oktay, Başkan Yardımcısı ile görüştü.

Türkiye ile ABD arasında kritik temas!

Yardımcısı Fuat Oktay, Başkan Yardımcısı ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 'nın başlangıcının 80. yıl dönümünü anma törenlerine katılan liderler onuruna verdiği yemeğe iştirak etti.

Yemekte, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşen Oktay, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Pence'e başsağlığı dileklerini iletti.

Oktay ve Pence, Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulundu.

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