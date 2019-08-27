CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir vaadi daha havada kaldı. İmamoğlu seçim öncesi vatandaşlara bir çok vaatte bulunmuş fakat bu vaatlerin hiçbiri hayata geçirilmemişti. Bugün bir vaadi fos çıktı.

'ÜCRETSİZ' DEDİ YÜZDE 13 ZAM YAPTI

İmamoğlu'nun seçim öncesi ilkokul öğrencilerine ücretsiz servis vaadinde bulunmuştu fakat bugün İstanbul'da servislere yüzde 13 zam yapıldı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam kararı öncesi açıklamasında "vatandaş lehine olumlu zam" yapacaklarını iddia etmişti.

İmamoğlu'nun bu vaadi gibi 'ekmek ve süt ücretsiz olacak' vaadi de havada kalmıştı.