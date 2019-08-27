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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 18:49

'nun vaadi de fos çıktı! 'da okul servislerine yapıldı

'nin Başkan adayı 'nun bir vaadi daha havada kaldı. İmamoğlu sürecinde İlkokul öğrencileri için vaadinde bulunmuştu fakat bugün 'da servis ücretlerine yüzde 13 yapıldı.

'nin Başkan adayı 'nun bir vaadi daha havada kaldı. İmamoğlu öncesi vatandaşlara bir çok vaatte bulunmuş fakat bu vaatlerin hiçbiri hayata geçirilmemişti. Bugün bir vaadi fos çıktı.

'ÜCRETSİZ' DEDİ YÜZDE 13 ZAM YAPTI
İmamoğlu'nun seçim öncesi ilkokul öğrencilerine vaadinde bulunmuştu fakat bugün 'da servislere yüzde 13 yapıldı.

CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam kararı öncesi açıklamasında "vatandaş lehine olumlu zam" yapacaklarını iddia etmişti.

İmamoğlu'nun bu vaadi gibi 'ekmek ve süt ücretsiz olacak' vaadi de havada kalmıştı.

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