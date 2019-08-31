İşte Zafer Şahin'in "Ekşi'deki İstanbul İtirafları" adlı köşe yazısını tamamı:
SANAL dünyada insanlara hayasızca saldırılan, itibar suikastı yapılan bir mecra Ekşi Sözlük..
Nedense hedefe koydukları isimler arasında hiç CHP'li siyasetçi ya da bu partinin çizgisine yakın bir gazeteci olmuyor. Marjinal solcuysanız, LGBT destekçisiyseniz, hükümet karşıtıysanız hakkınızda onlarca sayfa övgü düzüyorlar… 23 Haziran seçimlerinden sonra nasıl olduysa Ekrem İmamoğlu'nun en yakın kurmaylarından, CHP İstanbul Büyükşehir Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ile ilgili bir yazı yayınlandı bu Ekşi Sözlük'te.
O yazıda belediyede 3 ay içinde neler yapacaklarını, binlerce emekçiyi nasıl kapının önüne koyacaklarını bir bir anlatıyordu Subaşı… "Bunu bir süre sonra kesin silerler" düşüncesiyle ekran görüntüsünü alıp arşivime kaydettim... İyi ki bunu yapmışım. Çünkü tam da tahmin ettiğim gibi kaldırdılar o yazıyı. Artık https://t.co/2WGroJDrlk@sozluk linkine tıkladığınızda karşınıza o yazı yerine "89338649 numaralı bir entry yok. Hiç olmadı ki" ifadesi çıkıyor!
CHP İstanbul Büyükşehir Grup Başkanvekili Doğan Subaşı
Varsın Ekşi Sözlükçüler kaldırsın o skandal ifadeleri… Arşiv unutmuyor… CHP'nin İstanbul Büyükşehir'de İmamoğlu'ndan sonra gelen ikinci adamı partinin gizli toplantısında bakın neler anlatıyor… Ekşi Sözlükten aynen aktaralım…
● 3 ay içinde tüm kadrolar değişecek hiçbir AKP'li kalmayacak.
● Belediye 4 parçaysa 2'si CHP'nin, 1'i İyi Parti'nin, 1'i HDP'nin yönetiminde olacak.
● HDP'lilere verdiğimiz sözleri tutmak zorundayız. İyi Partili arkadaşlarımızın buna karşı çıktığını görüyoruz ama şunu bilmeliler ki, İstanbul'u HDP'lilerin oyları ile kazandık. Onlar olmasa kazanma ihtimalimiz yoktu.
● AKP'lilerin işten çıkarılması tepkilere neden olabilir. Bunun için profesyonel iletişim desteği alacağız.
İşten çıkarmaların tamamında toplumun tepkisinin azaltılacağı haber ve belgeler servis edeceğiz.
● Medyayı güçlendirme kararı aldık. Türkiye'deki alternatif yabancı kaynaklı medyayı destekleyeceğiz.
AKP'liler İstanbul'da tasfiye edilirken çok farklı konularda ülke gündemi meşgul edilecek.
● Tek bir zarfı (ihaleleri kast ediyor) AKP'liler almayacak.
Bölüşümleri il başkanları belirleyecek.
Gerekirse İzmir, Eskişehir veya Güneydoğu'dan hak edişi olan şirketlere zarflar verilecek.
● İBB'nin güvenlik personellerini çok hızlı değiştireceğiz. Biliyorsunuz belediyenin güvenliği otomatik silah taşıyabiliyor. Bu birim partinin güvenliği için önemli.
● Vakıflar üzerinden tartışmaları büyütmemiz lazım. Bir sonraki seçimde kendi tabanımızı mutlu edemezsek kazanamayız.
Bunun için onların vakıflarını itibarsızlaştırıp yerlerine kendi vakıf ve derneklerimizi koyacağız.
● HDP'lileri kaybetmezsek hiçbir sorun yaşamayız. İstanbul'da bizim için kilit parti HDP. AKP'ye karşı kazanmak için HDP'yi hoş göreceğiz.
● Ekrem Bey ortalık sakinleşince Demirtaş'a teşekkür ziyaretinde bulunacak. Avrupa'daki dostlarımız da Demirtaş'ın sürekli gündemde tutulmasını istiyor. Bu ziyaret bunun için çok önemli.
● Klasik medya haber siteleri artık yeterli değil. Sosyal medyanın gücü tartışılmaz. Kriz anlarında sosyal medyadan bir taş atıyorsunuz 40 akıllı çıkarmaya çalışıyor. Gerçek ortaya çıkana kadar herkes algıya zaten inanıyor. Artık önemli olan algı. Bu seçimlerde Ekrem Bey bunu ispatladı.
İşte böyle… Haziran'ın 27'sinde Ekşi Sözlük'te yayınlanan, sonra ne olduysa kaldırılan o sayfada bunlar yazıyordu. İmamoğlu ve ekibinin 3 ay içinde yaptıklarına bir bakın… Eylem planlarını milim sapma göstermeden uyguladıklarını göreceksiniz… Geçmiş olsun İstanbul….
SANAL dünyada insanlara hayasızca saldırılan, itibar suikastı yapılan bir mecra Ekşi Sözlük..
Nedense hedefe koydukları isimler arasında hiç CHP'li siyasetçi ya da bu partinin çizgisine yakın bir gazeteci olmuyor. Marjinal solcuysanız, LGBT destekçisiyseniz, hükümet karşıtıysanız hakkınızda onlarca sayfa övgü düzüyorlar… 23 Haziran seçimlerinden sonra nasıl olduysa Ekrem İmamoğlu'nun en yakın kurmaylarından, CHP İstanbul Büyükşehir Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ile ilgili bir yazı yayınlandı bu Ekşi Sözlük'te.
O yazıda belediyede 3 ay içinde neler yapacaklarını, binlerce emekçiyi nasıl kapının önüne koyacaklarını bir bir anlatıyordu Subaşı… "Bunu bir süre sonra kesin silerler" düşüncesiyle ekran görüntüsünü alıp arşivime kaydettim... İyi ki bunu yapmışım. Çünkü tam da tahmin ettiğim gibi kaldırdılar o yazıyı. Artık https://t.co/2WGroJDrlk@sozluk linkine tıkladığınızda karşınıza o yazı yerine "89338649 numaralı bir entry yok. Hiç olmadı ki" ifadesi çıkıyor!
CHP İstanbul Büyükşehir Grup Başkanvekili Doğan Subaşı
Varsın Ekşi Sözlükçüler kaldırsın o skandal ifadeleri… Arşiv unutmuyor… CHP'nin İstanbul Büyükşehir'de İmamoğlu'ndan sonra gelen ikinci adamı partinin gizli toplantısında bakın neler anlatıyor… Ekşi Sözlükten aynen aktaralım…
● 3 ay içinde tüm kadrolar değişecek hiçbir AKP'li kalmayacak.
● Belediye 4 parçaysa 2'si CHP'nin, 1'i İyi Parti'nin, 1'i HDP'nin yönetiminde olacak.
● HDP'lilere verdiğimiz sözleri tutmak zorundayız. İyi Partili arkadaşlarımızın buna karşı çıktığını görüyoruz ama şunu bilmeliler ki, İstanbul'u HDP'lilerin oyları ile kazandık. Onlar olmasa kazanma ihtimalimiz yoktu.
● AKP'lilerin işten çıkarılması tepkilere neden olabilir. Bunun için profesyonel iletişim desteği alacağız.
İşten çıkarmaların tamamında toplumun tepkisinin azaltılacağı haber ve belgeler servis edeceğiz.
● Medyayı güçlendirme kararı aldık. Türkiye'deki alternatif yabancı kaynaklı medyayı destekleyeceğiz.
AKP'liler İstanbul'da tasfiye edilirken çok farklı konularda ülke gündemi meşgul edilecek.
● Tek bir zarfı (ihaleleri kast ediyor) AKP'liler almayacak.
Bölüşümleri il başkanları belirleyecek.
Gerekirse İzmir, Eskişehir veya Güneydoğu'dan hak edişi olan şirketlere zarflar verilecek.
● İBB'nin güvenlik personellerini çok hızlı değiştireceğiz. Biliyorsunuz belediyenin güvenliği otomatik silah taşıyabiliyor. Bu birim partinin güvenliği için önemli.
● Vakıflar üzerinden tartışmaları büyütmemiz lazım. Bir sonraki seçimde kendi tabanımızı mutlu edemezsek kazanamayız.
Bunun için onların vakıflarını itibarsızlaştırıp yerlerine kendi vakıf ve derneklerimizi koyacağız.
● HDP'lileri kaybetmezsek hiçbir sorun yaşamayız. İstanbul'da bizim için kilit parti HDP. AKP'ye karşı kazanmak için HDP'yi hoş göreceğiz.
● Ekrem Bey ortalık sakinleşince Demirtaş'a teşekkür ziyaretinde bulunacak. Avrupa'daki dostlarımız da Demirtaş'ın sürekli gündemde tutulmasını istiyor. Bu ziyaret bunun için çok önemli.
● Klasik medya haber siteleri artık yeterli değil. Sosyal medyanın gücü tartışılmaz. Kriz anlarında sosyal medyadan bir taş atıyorsunuz 40 akıllı çıkarmaya çalışıyor. Gerçek ortaya çıkana kadar herkes algıya zaten inanıyor. Artık önemli olan algı. Bu seçimlerde Ekrem Bey bunu ispatladı.
İşte böyle… Haziran'ın 27'sinde Ekşi Sözlük'te yayınlanan, sonra ne olduysa kaldırılan o sayfada bunlar yazıyordu. İmamoğlu ve ekibinin 3 ay içinde yaptıklarına bir bakın… Eylem planlarını milim sapma göstermeden uyguladıklarını göreceksiniz… Geçmiş olsun İstanbul….
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