İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce "Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" açıklaması yaptı. Ancak CHP'li belediyede işçi kıyımı başladı. Onlarca işçi işten atıldı. Son olarak önceki gün 283 işçi daha SMS ile işten atıldı. Belediyede işine son verilen işçi sayısı ise 953'e ulaştı. İBB iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinden işten çıkarılan işçiler, belediyenin önünde eylem yaptı. İşçiler "Bizim işten çıkarılmamız için hiçbir sebep yok. İşimize geri dönmek istiyoruz" diye haykırdı. Mesajla işinden olan İzzet Hilmi Sana ve Ahmet Uzel, "Her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız. Mesajla gönderilmek onurumuzu incitti" ifadelerini kullandı.

İşten çıkarılan Burhan Güven, engelli oğluyla birlikte protestoya katıldı.