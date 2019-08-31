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Cv skandalı

, belediyede çalışan 1344 işçiyi ekmeksiz bıraktı. Dün görüştüğü işçi temsilcilerine “CV bırakın değerlendirelim” diyerek rezalete imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , megakent selle boğuşurken 'da tatiline devam etti. 'a dönüşünde ise 1344 belediye çalışanın görevine son verdi. İmamoğlu, hak arayan işçi temsilcileri arasından seçilenlerle yaptığı görüşmede, "CV bırakın değerlendirelim" diyerek haksızca atılan çalışanları bir kez daha mağdur etti. İmamoğlu, "Son seçim döneminde alınanları işten attık" dedi. Ancak çıkışı verilen işçiler arasında 13 yıllık çalışanların olması dikkat çekti.

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