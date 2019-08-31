Cv skandalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakent selle boğuşurken Bodrum'da tatiline devam etti. İstanbul'a dönüşünde ise 1344 belediye çalışanın görevine son verdi. İmamoğlu, hak arayan işçi temsilcileri arasından seçilenlerle yaptığı görüşmede, "CV bırakın değerlendirelim" diyerek haksızca atılan çalışanları bir kez daha mağdur etti. İmamoğlu, "Son seçim döneminde alınanları işten attık" dedi. Ancak çıkışı verilen işçiler arasında 13 yıllık çalışanların olması dikkat çekti.
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