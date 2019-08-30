CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 28 Şubat kafası tekrar kendini gösterdi. Binlerce çalışanın işine son verilerek işçi kıyımı yapılan İBB, şimdi de sakalı olan insanları hedef aldı.

İBB ŞOFÖRÜ SAKALLIYMIŞ!

Sakallı bir Özel Halk Otobüsü şoförü, ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ateşoğlu tarafından İETT Genel Müdürlüğü'ne şikayet edildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ateşoğlu tarafından İETT Genel Müdürlüğü'ne şikayet edilen şoförün durumu İBB tarafından İETT ile görüşüldü.

Sakalı olduğu gerekçesiyle özgürlük düşmanı laikçi vesayet savunucusu ADD tarafından şikayet edilen şoförün durumu İBB tarafından İETT ile görüşüldü.

İETT'Yİ ADD Mİ YÖNETİYOR?

Yasakçı vesayet düzeninin savunucusu Atatürkçü Düşünce Derneği'nin şikayet etmesi üzerine sakalı olan Özel Halk Otobüsü şoförüyle ilgili İETT Genel Müdürlüğü'nden skandal bir açıklama geldi. İslam düşmanı derneğin şikayetini değerlendiren İBB ve İETT "Sakal bırakmak yasaktır" dedi.



Ateşoğlu'na İBB tarafından verilen cevapta ise "Tüm personelin sakal traşlı çalışması gerekmektedir." denilerek büyük bir skandala imza atıldı. Açıklamada şöyle denildi;

SKANDAL AÇIKLAMA

"Kurumumuza yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiştir. Konu ile ilgili yapılan incelemede şoför personellerin kılık kıyafeti İETT araçları için Toplu İş Sözleşmesine göre, Özel Halk Otobüs araçları için ise Özel Halk Otobüs Yönergesine göre belirlenmektedir. Bu kapsamda yaz sefer saati uygulamasında kravat takılmadığı bunun dışında kış sefer saati uygulamasında kravat takılması zorunludur. Bere takılmasında her hangi bir engel bulunmadığı, ancak personelin cilt hastalığı gibi doktordan sakal tıraşı bırakması yönünde aldığı rapor dışından tüm personelin sakal traşlı çalışması gerekmektedir."