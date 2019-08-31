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  • 31.08.2019 14:55
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 14:55

Son dakika: 'ndan 'yla ilgili uyarı

Son dakika haberi... , Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarını devam eden Dorion Kasırgası hakkında uyardı. Uyarıda "Karayipler bölgesinden 'nin Güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren 'nın sebebiyet verebileceği afet koşulları nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Kasırga'nın etkili olması beklenen kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatlerinden kaçınmaları, bölgede bulunan vatandaşlarımızın ise yerel makamların güvenlik ve afet duyurularını takip etmeleri önemle tavsiye olunur." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri'nden Dorian Kasırgası'yla ilgili uyarı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu uyarılarda bulunuldu:

"Karayipler bölgesinden ABD'nin Güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian Kasırgası'nın sebebiyet verebileceği afet koşulları nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Kasırga'nın etkili olması beklenen Güneydoğu Amerika kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatlerinden kaçınmaları, bölgede bulunan vatandaşlarımızın ise yerel makamların güvenlik ve afet duyurularını takip etmeleri önemle tavsiye olunur.

Halen bölgede bulunan vatandaşlarımızın, kendilerine en yakın temsilciliklerimize veya aşağıdaki telefon numaraları üzerinden Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür.

Konsolosluk Çağrı Merkezi

ABD'den: + 1 888 566 7656

Diğer Ülkelerden : +90 312 292 29 29

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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