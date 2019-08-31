Başkan Erdoğan: Ne varsa ortaya dökün!



Biz bunları geçmişte yaşadık. Partimizden ayrılıp esamesi okunmayanlar çıktı. Şu anda CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa hepsini söylesinler. Öyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya döksünler. Endişemiz yok.

Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı 'nda Anıtkabir özel defterine yazdı: Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız.Erdoğan'dan İstiklal mücadelesi mesajı: Bugün kim hangi yalpayı yaparsa yapsın, kazanan milletimiz olacaktır. Yeni zaferleri hep birlikte milletimize armağan edeceğiz.