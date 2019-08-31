Başkan Erdoğan: Ne varsa ortaya dökün!

CANIMIZ PAHASINA...
Biz bunları geçmişte yaşadık. Partimizden ayrılıp esamesi okunmayanlar çıktı. Şu anda CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa hepsini söylesinler. Öyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya döksünler. Endişemiz yok.
Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir özel defterine yazdı: Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız.
YENİ ZAFERLER KAZANACAĞIZ
Erdoğan'dan İstiklal mücadelesi mesajı: Bugün kim hangi yalpayı yaparsa yapsın, kazanan milletimiz olacaktır. Yeni zaferleri hep birlikte milletimize armağan edeceğiz.
Devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e gitti. Başkan Erdoğan, Büyük Zafer'in 97. yılında "Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız" dedi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte dün akşam Külliye'de bir resepsiyon verdi. Şehit yakınları, gaziler, sanatçılar, sporcular, iş adamlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı resepsiyonda konuşan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının mandacılar, çapulcular ve yağmacılara rağmen İstiklal mücadelesini kazandığını belirterek, "Bugün de kim hangi yalpayı yaparsa yapsın, kim nerede saf tutarsa tutsun, kazanan milletimiz olacaktır. Hiç endişeniz olmasın. 2023 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. Adeta dişimizle tırnağımızla kurup geliştirdiğimiz gönül bağları sayesinde Türkiye, 82 milyon nüfusu ve 81 vilayetin çok ötesinde bir etki alanına ve güce sahip olmuştur. İnşallah arkamızdaki bu gücün de desteğiyle hedeflerimize birer birer ulaşacak, yeni zaferleri hep birlikte milletimize armağan edeceğiz" dedi.
İDLİB'DEN BÜYÜK GÖÇ VAR
Başkan Erdoğan, dün cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İdlib'deki durumla ilgili şu ifadeleri kullandı: "İdlib ile ilgili gelişmelerde bizim istediğimiz noktadadır dersek yalan olur. Şu anda 600 bin civarında insan öldürüldü. Bunun bir iki katı göç var. Bütün tedbirlerimizi aldık. 12 gözlem kulemiz her an teyakkuz halinde."
30 AĞUSTOS COŞKUSU
Bağımsızlık mücadelemizin şanlı destanı 30 Ağustos Zafer Bayramı, dün tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Edirne'den Kars'a kadar coşku vardı. Yurdun dört bir yanı Ay-Yıldızlı bayrağımızın renklerine boyandı. Kırıkkale'nin Babaeski İlçesi'nde Zafer Bayramı dolayısıyla koşu yapıldı. Yarışa terlikle katılan 6 yaşındaki Hayalsu Demirbağ, yarış sırasında terliklerini çıkarak bitiş çizgisine ulaştı. Vatandaşlar alkışladı.
6 yaşındaki Hayalsu, eline terliğini alıp, çıplak ayakla zafere ulaştı.
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