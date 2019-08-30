Başkan Erdoğan'dan Davutoğlu'nun açıklamalarına sert yanıt: Söyleyecekleri ne varsa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki gelişmeler ve güvenli bölge konusunda, "Bir BM Genel Kurulu var. Orada da Sayın Trump ile bir araya geleceğiz. Bu arada onların heyetleriyle, bizim heyetlerimiz arasındaki görüşme devam ediyor. Bu süreci Cenevre'den önce çok daha önce tamamlayalım" dedi. Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'nun 7 Haziran-1 Kasım arasındaki süreçle ilgili iddiaları için de "Döksünler eteklerindekini, bizim endişemiz yok. Biz eserlerimizle konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan şunları söyledi:

GÜVENLİ BÖLGE: Özellikle İdlib'le ilgili gelişmelerde bizim istediğimiz noktadadır dersek yalan olur. Zira İdlib'de 600 bin civarında insan öldürüldü. Bunun dışında 1 milyonu aşkın göçmen var. İzlediğiniz gibi tüm personelimiz, tanklarımız, toplarımız orada. 12 gözlem kulemiz zaten teyakkuz halinde. 9 no'lu, 10 no'lu kulelerimize bazı tacizler olmuştur. Putin'le yaptığımız görüşmeler sonunda gerekli uyarılar yapıldı. Trump'la Münbiç konusunu ele aldık. 20 mil konusunda ABD'li heyetin bunu daraltma gibi bir durumu oldu. Geçici de olsa belli bir mutabakat sağlandı. Bir BM Genel Kurulu var. Orada da Sayın Trump ile bir araya geleceğiz. Bu arada onların heyetleriyle, bizim heyetlerimiz arasındaki görüşme devam ediyor. Bu süreci Cenevre'den önce çok daha önce tamamlayalım.





SAVAŞ UÇAĞI: Birbirlerine göre farklı özellikleri var. ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse başımızın çaresine bakacağız. S-57 mi F-35 mi bunu masaya yatırılmasından öte, savunma sanayimiz, savunmaya yönelik ne gibi tedbirler alırız şu andaki tedbir paketlerimiz içerisindeki konulardır. Şartlar masaya yatırılarak ortak üretim, kredi planlamalarına göre adımlarımızı atacağız.





DAVUTOĞLU'NUN İDDİALARI VE YENİ PARTİ: Biz bunları geçmişte yaşadık. Partimizden grup kuracak şekilde ayrılıp esamesi okunmayanlar çıktı. CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bunlar derdimiz değil. AK Parti olarak şu anda adeta bir tarih yazar konumdayız. AK Parti uluslararası boyuta çıkmış parti konumundadır. Bu arkadaşlar ne söyleyecekse söylesin, lafla tehdit olmaz. Döksünler eteklerindekini, bizim endişemiz yok. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu eserlerle yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra da yolumuza devam ediyoruz. Bu haftasonu Konya'da, çarşamba Sivas'tayım. Biz laf değil, iş üretiyoruz.





KADIN CİNAYETLERİ: Bu konuda Adalet Bakanlığı'nda gerekli çalışmaları yaptı. Parti içinde çalışmalarımız var. Eğer parlamento, dünya ne der demiyoruz, bu konuyla ilgili idam konusunda kararını verirse ben bunu onaylarım, hiç düşünmem. Vicdanım da rahattır. Yavrusunun gözleri önünde öldürülen bir anneyi ağırlaştırılmış müebbetle onun hakkı ödenmez.



