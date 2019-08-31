AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu paylaştığı bir videoyla eleştirdi. Özalan, daha önce, "Verdiğim söze sadığım, Cumhurbaşkanımız aleyhine sözümü duymayacaksınız" şeklindeki sözlerini hatırlattığı Davutoğlu için, "Verdiği söze sadık hâli buysa, verdiği söze sadık olmadığı hâli nasıl acaba?" sorusunu sordu.

"KİMSE AĞZIMDAN CUMHURBAŞKANIMIZ ALEYHİNE BİZ SÖZ DUYMAYACAK"

Davutoğlu, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir konuşmada şunları söylemişti: "Şunu bir kez daha ifade ediyorum; ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım, cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden, cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak."

ÖZALAN'DAN TEPKİ

Özalan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları yazdı: "Dün 'Ne gelişme olursa olsun, ben verdiğim söze sadığım, Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim' diyen Ahmet Davutoğlu, bugün siyasi tehditler savuruyor. Verdiği söze sadık hâli buysa, verdiği söze sadık olmadığı hâli nasıl acaba?"