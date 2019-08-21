

AK Parti, 23 Ağustos'ta 18. kuruluş yıl dönümü için görkemli bir tören düzenleyecek. Partide bugüne kadar görev alan birçok isme tören için davetiye gönderildi.



BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİK EDECEK

Başkan Erdoğan'ın törene liderlik etmesi ve bir konuşma yapması bekleniyor. AK Parti'nin 18 yılının anlatılacağı sergi ve sunumlar yapılacak törende, özel hazırlanan bir marş da ilk kez seslendirilecek.





"KENDİSİNİ AİLEDEN GÖRMEYENLER" LİSTE DIŞI

Davetiye gönderilenler arasında Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimler yer almadı. Kutlamanın "kendisini aileden görenler" arasında yapılacağı vurgulanırken, Gül, Davutoğlu ve Babacan gibi "kendisini aileden görmeyenler" liste dışı bırakıldı.







"FARKLI İSTİKAMETE GİDENLER OLDU"

Başkan Erdoğan yeni parti iddialarına ilişkin, "Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu. Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır" ifadelerini kullanmıştı.