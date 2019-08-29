Uçak mezarlığı

İstanbul Havalimanı, açıldı. Boşaltılan Atatürk Havalimanı ise ticari uçuşlara kapatıldı. "Millet Bahçesi" olacağı açıklanan Atatürk Havalimanı apronunda sahipleri tarafından bırakılan uçuş ömrünü tamamlamış hacizli ve hurda 10 uçak göze çarptı. Sahiplerinin almaması halinde hurda ve hacizli uçakların açık artırma usulü ile satılacağı açıklandı. Bazı girişimcilerin, Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçakları alarak kafe olarak dizayn edebileceği bilgisine ulaşıldı. Havadan görüntülenen atıl vaziyetteki uçaklardaki hasarlar dikkatlerden kaçmadı. Camları ve motorları sökülmüş halde çürümeye terk edilmiş halde duran uçakların içerisindeki birçok elektronik aksamın ise yerinde durduğu aktarıldı. Hurda ve hacizli uçakların kaldırılabilmesi için yasal bir düzenleme gerektiği vurgulandı.
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