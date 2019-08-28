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Atatürk Havalimanı'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi

İstanbul Havalimanı'nın açılması ile birlikte ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda 10 uçak havadan görüntülendi. Uçakların sahiplerinin almaması halinde açık artırma ile satılacağı bildirildi.

28.08.2019 11:11 - Son Güncelleme: 28.08.2019 11:15
Atatürk Havalimanı'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi

İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla beraber "Millet Bahçesi" olacak Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış hacizli ve hurda 10 uçak akıbetini bekliyor. Hurda ve hacizli uçakların sahiplerinin almaması halinde açık artırma usulü ile satılması planlanıyor. Bazı girişimcilerin ise "Millet Bahçesi" olacak Atatürk Havalimanı'nda hurda uçakları alarak kafe olarak dizayn edebileceği öğrenildi.

Atatürk Havalimanı'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi

Havadan görüntülenen atıl vaziyetteki uçakların birçoğunun dış gövdelerinin döküldüğü görülüyor. Uçakların kanat kısımlarında ise ciddi hasarlar göze çarpıyor.

Atatürk Havalimanı'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi

Uçakların camları ve motorları tamamen yerinden sökülmüş halde çürümeye terk edilmiş vaziyette. Ancak içerisinde halen birçok elektronik aksam bulunuyor.

Atatürk Havalimanı'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi

Uçakların kaldırılması için yasal düzenleme gerekiyor
Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen hurda ve hacizli uçakların kaldırılabilmesi için ise yasal bir düzenleme gerekiyor.

Atatürk Havalimanı'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi

Bu konuda çalışmalarını sürdüren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) "Havaalanlarında bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında yönetmelik taslağı hazırladı.

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