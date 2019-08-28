Atatürk Havalimanı'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi

İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla beraber "Millet Bahçesi" olacak Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış hacizli ve hurda 10 uçak akıbetini bekliyor. Hurda ve hacizli uçakların sahiplerinin almaması halinde açık artırma usulü ile satılması planlanıyor. Bazı girişimcilerin ise "Millet Bahçesi" olacak Atatürk Havalimanı'nda hurda uçakları alarak kafe olarak dizayn edebileceği öğrenildi.