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  • Son Güncelleme: 29.08.2019 18:37

'den İBB açıklaması: Hukuki süreç başlatılmıştır

Başkanı 'li 'nun, aralarında 'in de bulunduğu bazı vakıflar ile İBB arasındaki protokolleri iptal etmesine ilişkin TÜRGEV'den açıklama geldi. TÜRGEV'den yapılan açıklamada İBB Yönetimi tarafından yapılan açıklamalar ve basında yer alan 165 milyon TL’lik inşaat ve tahsisle ilgili olarak vakıfta herhangi bir bilgi, belge ve kayıt bulunmadığı belirtilerek, "İddia sahiplerini ispata davet ederek resmi ve hukuki süreçler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

TÜRGEV'den İBB açıklaması: Hukuki süreç...

Başkanı 'li , aralarında Ensar Vakfı, , Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı gibi kurumlarla yapılan protokolleri feshetti.

TÜRGEV'den konuya ilişkin açıklama geldi. TÜRGEV'den yapılan açıklamada İBB Yönetimi tarafından yapılan açıklamalar ve basında yer alan 165 milyon TL'lik inşaat ve tahsisle ilgili olarak vakıfta herhangi bir bilgi, belge ve kayıt bulunmadığı belirtildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR

TÜRGEV'in açıklaması şu şekilde:

İBB Yönetimi tarafından yapılan açıklamalar ve basında yer alan 165 milyon TL'lik inşaat ve tahsisle ilgili olarak tarafımızda herhangi bir bilgi, belge ve kayıt bulunmamaktadır.

Vakfımız bahsi geçen iddialar hakkında, iddia sahiplerini ispata davet ederek resmi ve hukuki süreçleri başlatmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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