İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı gibi kurumlarla yapılan protokolleri feshetti.

TÜRGEV'den konuya ilişkin açıklama geldi. TÜRGEV'den yapılan açıklamada İBB Yönetimi tarafından yapılan açıklamalar ve basında yer alan 165 milyon TL'lik inşaat ve tahsisle ilgili olarak vakıfta herhangi bir bilgi, belge ve kayıt bulunmadığı belirtildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR

TÜRGEV'in açıklaması şu şekilde:

İBB Yönetimi tarafından yapılan açıklamalar ve basında yer alan 165 milyon TL'lik inşaat ve tahsisle ilgili olarak tarafımızda herhangi bir bilgi, belge ve kayıt bulunmamaktadır.

Vakfımız bahsi geçen iddialar hakkında, iddia sahiplerini ispata davet ederek resmi ve hukuki süreçleri başlatmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.