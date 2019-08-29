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  • Son Güncelleme: 29.08.2019 18:43

Son dakika: 2 kadın terörist teslim oldu

Terör örgütü 'ya yönelik kararlılıkla yürütülen operasyonlar neticesini veriyor ve operasyonlar ardından örgütten kopuşlar sürüyor. Son olarak 'ta, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 kadın terörist, 'nde, güvenlik güçlerine teslim oldu.

2 kadın terörist teslim oldu

Çakırsöğüt Tugay Komutanlığı'na bağlı 5'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı 'ne, öğle saatlerinde, Güllüce Dağı eteklerinden yaklaşan 2 kadına, güvenlik güçlerince 'Teslim ol' çağrısı yapıldı.

Çağrı üzerine teslim olan kadınların, kayıp olarak aranan, terör örgütünden kaçan M.O. ve S.T. oldukları belirlendi.

Silahsız ve teçhizatsız olan kadın teröristler, gözaltına alınarak, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Teröristlerin, ilk ifadelerinde, 'Kıran-2' operasyonu kapsamında uygulanan yoğun ve etkili faaliyetler sonucu teslim olduklarını söyledikleri belirtildi.

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