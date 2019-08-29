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  • Son Güncelleme: 29.08.2019 19:44

Son dakika: 'un kızına olarak atanan 'tan açıklama

'de eski eşi F.V. tarafından öldürülen 'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla olarak atanan , esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar, tedbiren yönetim kayyumu olarak atandığını bildirdi.

Emine Bulut'un kızı hakkında flaş gelişme!

'de eski eşi F.V. tarafından öldürülen 'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla olarak atanan , esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar, tedbiren yönetim kayyumu olarak atandığını bildirdi.

Kılıç, yaptığı açıklamada, 18 Ağustos'ta Kırıkkale'de gerçekleşen Emine Bulut cinayetinin kamuoyu tarafından şiddetle telin edildiğini hatırlattı.

Diğer yandan da söz konusu olayın adli merciler tarafından tüm yönleriyle soruşturulduğunu ve kovuşturulduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Olay sonrası mağdur durumuna düşen Emine Bulut'un kızı F.B.V. hakkında Kırıkkale 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 29.08.2019 tarih ve 2019/886 esas sayılı kayyum tayini davasında F.B.V. adına gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak nakdi yardımların amacına uygun olarak sevk ve idaresini temin için esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar tedbiren yönetim kayyumu olarak atanmış bulunmaktayım."

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