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200 avukat, 'u katleden cani 'ın savunmasında görev almayacaklarını duyurdu

, eski eşi ’un boğazını kesti. Kızının gözü önünde katletti. öfkeye ve gözyaşına boğuldu. 200 avukat ise caninin savunmasında görev almayacaklarını duyurdu. Bazı hukukçular da davaya müdahil olmak için başvurdu.

Yüzde 200 tavır
, kızı için umuttu. Eski eşi , umudu soldurdu. Kızının gözü önünde nefesini durdurdu. "Ölmek istemiyorum" son sözü oldu.

öfkeye ve gözyaşına boğuldu. 200 avukat ise caninin savunmasında görev almayacaklarını duyurdu. Bazı hukukçular da davaya müdahil olmak için başvurdu.



"Anne ne olur ölme" feryadıyla yürekleri delen 10 yaşındaki F.B.V'ye 8 yıllığına kayyum atandı.

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