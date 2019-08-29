Emine Bulut, kızı için umuttu. Eski eşi Fedai Varan, umudu soldurdu. Kızının gözü önünde nefesini durdurdu. "Ölmek istemiyorum" son sözü oldu.
Türkiye öfkeye ve gözyaşına boğuldu. 200 avukat ise caninin savunmasında görev almayacaklarını duyurdu. Bazı hukukçular da davaya müdahil olmak için başvurdu.
"Anne ne olur ölme" feryadıyla yürekleri delen 10 yaşındaki F.B.V'ye 8 yıllığına kayyum atandı.
Türkiye öfkeye ve gözyaşına boğuldu. 200 avukat ise caninin savunmasında görev almayacaklarını duyurdu. Bazı hukukçular da davaya müdahil olmak için başvurdu.
"Anne ne olur ölme" feryadıyla yürekleri delen 10 yaşındaki F.B.V'ye 8 yıllığına kayyum atandı.
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